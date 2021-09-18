العدوان السعودي يرتكب 138 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 138 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بمحافظة الحديدة اليمنية قوله: “إن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و20 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 82 قذيفة و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة”.

وأشار المصدر إلى رصد عشر غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والتحيتا وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء الخمسين الفازة وحيس والدريهمي والجبلية والتحيتا.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.