احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا للأسبوع العاشر على التوالي

باريس-سانا

شهدت فرنسا مظاهرات احتجاجية للأسبوع العاشر على التوالي ضد الإجراءات المشددة المفروضة من قبل السلطات الفرنسية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن العاصمة باريس شهدت ثلاث مظاهرات احتجاجية ضد التصاريح الصحية الخاصة بكورونا يقود إحداها عناصر من حركة “السترات الصفراء”.

بدوره ذكر مصدر في الشرطة أنه من المتوقع أن يشارك في المظاهرات نحو 17 ألف شخص وما بين 80 و120 ألفاً آخرين في باقي مناطق البلاد.

ويشارك في الاحتجاجات موظفون في القطاع الصحي يعربون عن غضبهم إزاء فرض التطعيم الإلزامي عليهم.

وكانت المدن الفرنسية شهدت السبت الماضي مظاهرات حاشدة احتجاجاً على الإجراءات التي تتخذها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.