إخماد حريق بأشجار زيتون وأعشاب يابسة في عين الفوار بريف حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني اليوم بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة حريقا اندلع بأعشاب يابسة وأشجار زيتون بأراضي قرية عين الفوار بريف حمص الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بتصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق بأعشاب يابسة وأشجار زيتون في قرية عين الفوار وعلى الفور توجه العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة بحمص على تطويق الحريق قبل امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت الأسبوع الماضي حريقا اندلع بأشجار مثمرة بقرية المزرعة بريف حمص الغربي.