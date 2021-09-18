الذهب ينخفض في السوق المحلية ألفي ليرة

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم ألفي ليرة للغرام عيار الـ 21 عن سعر يوم أمس الأول.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 168 ألف ليرة سورية وسعر شراء 167500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار الـ 18 للمبيع 144 ألف ليرة وسعر الشراء 143500 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005-0991937718.

أحمد سليمان