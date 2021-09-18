تصاعد تدريجي في وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الاستثمارية في الوحدات الإدارية بالسويداء

السويداء-سانا

تشهد محافظة السويداء تصاعداً تدريجياً في تنفيذ المشروعات التنموية الاستثمارية لصالح الوحدات الإدارية فيها و ذلك تماشياً مع التطلعات الهادفة لدعم هذه الوحدات لتحسين إيراداتها الذاتية و واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء رئيس مكتب التخطيط والموازنات و الخدمات بسام عامر في تصريح لمراسل سانا أن العمل جار حالياً بمشروعين تنمويين استثماريين الأول عبارة عن معصرة عنب لإنتاج الدبس لصالح مجلس بلدية سهوة البلاطة والثاني لجاروشة أعلاف لمجلس بلدية داما بكلفة تقديرية تتجاوز 200 مليون ليرة للمشروعين.

وأضاف عامر إن العمل جار حالياً للبدء بتنفيذ أعمال مشروع جاروشة أعلاف لمجلس بلدية الجنينية بعد التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 262 مليون ليرة كما يتم إعداد الدراسة اللازمة لمشروع ملعب كرة قدم لصالح مجلس بلدية مردك إضافة لوجود مشروعات أخرى قيد الدراسة لعدد من الوحدات الإدارية.

وأوضح عامر أن محافظة السويداء وضعت خطة للمشروعات التنموية الاستثمارية للعام القادم تشمل معملاً للمربيات في قرية سهوة الخضر وفرامة ومكبسا لمخلفات التقليم لزوم التدفئة في بلدة قنوات وبئراً للاستثمار الزراعي في قرية مجادل و جاروشة أعلاف في قرية المنيذرة و غربالا في قرية امتان و محال تجارية لصالح مجلس مدينة شهبا.

ووفقاً لرئيس مجلس بلدية سهوة البلاطة سعيد البني فإن مشروع المعصرة في قرية سهوة البلاطة وصلت نسبة تنفيذه إلى نحو 90 بالمئة بعد الانتهاء من أعمال الهيكل وجزء من الإكساء مبيناً أن إقامته تكتسب أهمية لتخديم أهالي و مزارعي القرية عبر تصريف جزء من منتجاتهم وإعطائها قيمة مضافة وتوفير عدد من فرص العمل ودعم ميزانية المجلس بإيرادات تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت البني إلى أن المعصرة المنفذة في قرية سهوة البلاطة التي تشتهر بزراعة العنب والتفاح و بكميات إنتاج تصل لنحو ثلاثة آلاف طن من المحصولين سنوياً تم تصميمها لطاقة إنتاجية يومية تبلغ 600 كيلو غرام من الدبس خلال موسم الإنتاج الممتد من نهاية شهر أيلول وحتى نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.

فيما بين رئيس مجلس بلدية داما حسان القنطار أن نسبة تنفيذ مشروع جاروشة الأعلاف بقرية داما بلغت لغاية تاريخه أكثر من 30 بالمئة ضمن الأعمال البنائية لها مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع وفق التصميم ستكون 2 طن بالساعة ما يسهم بتوفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية و تأمين عدد من فرص العمل و دعم ميزانية المجلس بإيرادات تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة لإمكانية استثماره مستقبلاً كمركز لاستجرار الحبوب العلفية من المزارعين.

عمر الطويل