799 وفاة و20329 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو-سانا

سجلت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية 799 حالة وفاة و20329 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 2746 في العاصمة موسكو و1791 في سان بطرسبورغ.

وجاء في التقرير اليومي الصادر عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع منذ تفشي الوباء إلى سبعة ملايين و254754 إصابة والوفيات إلى 197425 حالة والمتعافين الى ستة ملايين و485264 شخصاً.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 186.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ “كوفيد19”.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية أمس 791 حالة وفاة و19995 إصابة بفيروس كورونا.