الصحة العالمية تحذر من نقص اللقاحات المضادة لكورونا في إفريقيا

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هدف تطعيم 40 بالمئة من سكان إفريقيا ضد فيروس كورونا بحلول كانون الأول القادم يبدو بعيد المنال.

ونقلت وسائل إعلام عن ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية للمنظمة في إفريقيا قولها اليوم “إن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤءديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا” مضيفة “لقد حان الوقت للدول المصنعة للقاحات لفتح البوابات ومساعدة أولئك الذين يواجهون أكبر خطر”.

وحذرت مويتي من أن التطعيم البطيء في إفريقيا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بكوفيد 19 و204821 حالة وفاة حتى الخميس الماضي يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات شديدة العدوى.

وأعربت مويتي عن أسفها لأن التأخير في التقدم للحصول على الموافقة التنظيمية للقاحات الجديدة إلى جانب عدم القدرة على تعزيز القدرة الإنتاجية في مواقع تصنيع اللقاح أديا إلى تقييد عمليات التسليم إلى إفريقيا مبينة أن كوفاكس ومنصات أخرى متعددة الأطراف تضغط على الدول الغنية لتوضيح الجداول الزمنية للتبرع باللقاحات لإفريقيا.