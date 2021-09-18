فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بعد أزمة صفقة الغواصات

باريس-سانا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بعد إلغاء أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس واستبدالها بصفقة مع الولايات المتحدة تتضمن بيعها غواصات ذات دفع نووي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لودريان قوله في بيان: “بناء على طلب رئيس الجمهورية قررت أن أستدعي فوراً إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا” مضيفاً إن “هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 من أيلول الجاري”.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في وقت سابق انسحاب بلاده رسمياً من صفقة شراء غواصات من فرنسا وإطلاق شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا مشيراً إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.