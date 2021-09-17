إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في الخليل

القدس المحتلة–سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وإلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة وسط الخليل ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت اثنين منهم.