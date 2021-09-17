الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية في موسكو ويعتقل سبعة من عناصرها

موسكو-سانا

اعتقلت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم سبعة إرهابيين في موسكو بينهم اثنان من متزعمي تنظيم تصنفه روسيا إرهابياً.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر أمني قوله: إن “عناصر أجهزة المخابرات والأمن حددوا خلال عمليات التحري في منطقة العاصمة حول أنشطة (تنظيم حزب التحرير الإسلامي) 5 مشاركين ومتزعمين 2 في خلية إرهابية تابعة له وتم اعتقالهم كلهم وفقاً لقرار من محكمة في موسكو”.

وأوضح المصدر أن الخلية كانت تشمل 7 أشخاص بينهم مواطنون من روسيا وطاجيكستان وقرغيزستان وقد يواجهون عقوبة السجن تتراوح مدتها بين 10 و20 عاماً.