تشرين يفوز على حطين في ديربي اللاذقية ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

حسم تشرين نتيجة مباراة الديربي مع جاره حطين بفوزه بهدفين دون رد وذلك ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي انطلقت اليوم وفاز فيها النواعير على الجيش والوثبة على الفتوة والطليعة على عفرين وتعادل الشرطة مع الاتحاد.

ووسط حضور جماهيري كبير زين ملعب الباسل في اللاذقية فاز تشرين على حطين بهدفين دون رد حيث قدم الفريقان أداءً متكافئاً في الشوط الأول وأتيحت لهما فرص لم تترجم إلى أهداف لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة.

الضغط الهجومي في الشوط الثاني مكن تشرين من التقدم أكثر نحو منطقة منافسه إلى أن افتتح التسجيل عبر كامل كواية من تسديدة قوية في الدقيقة 66 من داخل منطقة الجزاء واستمر تشرين بهجماته بحثاً عن تعزيز تقدمه فكان له ما أراد في الدقيقة 89 بهدف ثان سجله باسل مصطفى لتنتهي المباراة بفوز تشرين بهدفين دون رد.

وعلى أرض الملعب البلدي في حماة فاز النواعير على الجيش بهدفين لهدف سجلهما محمد سراقبي في الدقيقة 45 وعلي غصن في الوقت بدل الضائع بينما سجل بالخطأ في مرماه فهد الدالي في الوقت بدل الضائع.

كما فاز الوثبة على الفتوة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في حمص وسجل الأهداف وائل الرفاعي وسعد أحمد في الدقيقتين 21 و90 ومؤنس أبو عمشة هدفين في الدقيقتين 62 و68.

وفاز الطليعة على عفرين بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدفي الطليعة زاهر خليل في الدقيقة 61 وعبد الله نجار في الدقيقة 89 من ركلة جزاء وجاء هدف عفرين في الدقيقة 20 عبر أيمن صلال وذلك في مباراتهما على ملعب الحمدانية بحلب بينما انتهى اللقاء الذي جمع الشرطة مع الاتحاد على ملعب الجلاء في دمشق بالتعادل السلبي.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها بلقاء الوحدة مع الكرامة في وقت لاحق من مساء اليوم على أن تختتم غداً بلقاء وحيد يجمع الحرجلة مع جبلة على ملعب الجلاء بدمشق.

لقاء الشرطة مع الاتحاد

لقاء تشرين مع حطين

لقاء عفرين مع الطليعة

لقاء النواعير مع حماة

لقاء الوثبة مع الفتوة