إصابة 9 أشخاص بانفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب

حلب-سانا

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار شاحنة مفخخة بعد ظهر اليوم في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وذكرت مصادر محلية لسانا أن سيارة شحن مفخخة انفجرت على أطراف حي زمام داخل مدينة الباب ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات في محيط الانفجار.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المصابين جروحهم خطيرة.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.