خارجية فلسطين: قمع الاحتلال المظاهرات الرافضة للاستيطان جريمة

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المظاهرات الرافضة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا جرائم الاحتلال وعمليات القمع الوحشية بحق المشاركين في المظاهرات مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن جرائم وانتهاكات الاحتلال لا تمثل عدواناً على الشعب الفلسطيني فقط وإنما تطاول واستهتار بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها مشيرة إلى أنه كلما صمت المجتمع الدولي عليها فإنه فقد ما تبقى لديه من مصداقية وشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.