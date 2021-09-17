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مانشستر يونايتد يتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب كورونا

2021-09-17

لندن–سانا

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنه تكبد خسائر مالية كبيرة في نهاية موسم تأثرت نتائجه كثيراً بتفشي العدوى بفيروس كورونا ما تسبب في غياب الجماهير عن الملاعب وتراجع الإيرادات التجارية.

ونقلت رويترز عن النادي قوله: إن خسائره المالية في نهاية العام المالي المنتهي في الـ 30 من حزيران الماضي بلغت 92.2 مليون جنيه إسترليني مقارنة بخسائره في العام السابق والتي كانت 23.2 مليون جنيه إسترليني.

وتراجعت الإيرادات الإجمالية للنادي خلال العام المنتهي في الـ 30 من حزيران الماضي بواقع 2.9 في المئة لتصل إلى 494.1 مليون جنيه إسترليني بينما تراجعت مبيعات التذاكر السنوية بنسبة 92.1 بالمئة كما تراجعت الإيرادات التجارية للنادي بواقع 16.8  بالمئة بينما زادت إيرادات البث بنسبة 81.7 بالمئة.

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