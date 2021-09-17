أمسية منوعة في محاولات ثقافية لجمعية شموع السلام في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

الأمسية التي أقامتها جمعية شموع السلام في ثقافي أبو رمانة أمس شملت بعض الكتابات الأدبية والمحاولات في كتابة الشعر وتنوعت مواضيعها بين الوطني والإنساني والاجتماعي.

الأديبة الإعلامية رنا علي التي أدارت الأمسية قدمت نصوصاً شعرية اختارتها لشعراء عبر التاريخ وتحمل أشعارهم الأصالة والمعاصرة إضافة إلى التعريف بالمشاركين.

القاص نهاد العيسى في قصته “أوراق الخريف” عكس هموماً اجتماعية ومواقف إنسانية ووطنية خلال سرد فيه أسس بناء القصة والتحكم بالحدث إلى النهاية.

كما ألقى القاص نزار مزهر قصصا قصيرة جداً عبر فيها عن عاطفة إنسانية صادقة مستخدماً الومضة في سرد القصة القصرة جداً.

وقدم كل من عائشة حسنات ونجوى الحفار وأحمد سلمى وكنينة دياب وعلام عبد الهادي كتابات تنوعت بين شعر الشطرين والنثر والخاطرة المقيدة وطرحت الكتابات مواضيع وطنية وعاطفية بانفعالات وجدانية صادقة.

وعن كتابته والتزامه بشعر الشطرين اشار الشاعر أحمد سلمى إلى أن العاطفة تلعب دوراً كبيراً ولا سيما إذا كانت تعتمد على موهبة حقيقية.

بدروه الشاعر منهال الغضبان في مداخلته رأى أن المقدمات الطويلة والسرد خلال النصوص الشعرية يفقد الترابط بين الشاعر والمتلقي أما الشاعرة شادية الحمو بينت أن هناك اختلافا في المستويات بين النصوص.

رئيسة جمعية شموع السلام لينا رزق لفتت إلى أن هذه الأنشطة تقام بهدف تعزيز أواصر المحبة والتعبير عن أهميتها ومحاولة تسليط الضوء على الذين يمتلكون مواهب في غمرة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

محمد خالد الخضر-هادي عمران