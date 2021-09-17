رئيسي: زمن الهيمنة ولى والنظام الدولي يتجه نحو التعددية

دوشنبه-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زمن الهيمنة وأحادية القطب ولى وأن النظام الدولي الجديد يتجه نحو التعددية والتعاون لإرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأوضح رئيسي في كلمة اليوم خلال الدورة الـ 21 لقمة “منظمة شنغهاى للتعاون “المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه أن النظام العالمي يواجه في الوقت الراهن أزمات عدة لا يمكن حلها بشكل منفرد داعيا الى تضافر الجهود والتعاون من أجل حل المشكلات الدولية والاقليمية.

ولفت رئيسي إلى أن السلام والأمن في العالم مهدد اليوم جراء الإرهاب ومحاولة “السلطويين” في العالم فرض آرائهم على الآخرين بالعقوبات والارهاب الاقتصادي مبينا أن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تصبح قوة دافعة للتعددية العالمية.

وبخصوص الوضع في أفغانستان قال رئيسي إن الولايات المتحدة وحلفاءها يتحملون مسؤولية الأوضاع هناك معربا عن استعداد بلاده لمساعدة الشعب الأفغاني لإرساء السلام والأمن.

وأعرب رئيسي عن شكره لأعضاء المنظمة لقبولهم إيران كعضو دائم فيها.