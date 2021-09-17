برشلونة الإسباني يعلن عن خسائر كبيرة ويناقش مصير كومان

مدريد-سانا

أقر نادي برشلونة الاسباني خلال اجتماع لمجلس إدارته أمس موازنة بقيمة 765 مليون يورو لموسم 2021 -2022 مع خسائر إجمالية تبلغ 481 مليون يورو بنهاية الموسم.

واتفق المجلس على قيام المدير العام للنادي “فيران ريفيرتير” في السادس من تشرين الأول القادم بتقديم النتائج المفصلة لمعرفة الوضع الفعلي لبرشلونة.

كما اتفق مجلس إدارة برشلونة على تقديم اقتراح لتعديل النظام الأساسي في جوانب مختلفة خلال انعقاد الجمعية المقبلة بما في ذلك احتمال تقليل الولايات المقبلة إلى خمسة أعوام.

وبحث اجتماع مجلس الإدارة كذلك الوضع الرياضي بعد الخسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا وشكوك بعض أعضاء المجلس بخصوص استمرارية المدرب رونالد كومان.