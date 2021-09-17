انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما الروسي 

موسكو-سانا

انطلقت اليوم عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما الروسي في مناطق الشرق الأقصى من روسيا والتي من المتوقع أن تستمر 3 أيام حتى مساء الأحد 19 أيلول الجاري.

وذكر موقع روسيا اليوم أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في إقليم كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا الذاتية الحكم عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لهذه المناطق حيث سيختتم التصويت في هذه الانتخابات في الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل مع إغلاق مراكز الاقتراع في مقاطعة كالينينغراد بغرب روسيا.

وسينتخب المقترعون في العديد من المناطق أيضا البرلمانات المحلية ورؤساء الأقاليم ومجالس البلديات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا إنه خلال هذه الانتخابات سيستخدم التصويت الإلكتروني عن بعد لأول مرة على نطاق واسع كما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وللوقاية من فيروس كورونا مع تطعيم 92 بالمئة من أعضاء اللجان الانتخابية المحلية في روسيا.

من جهتها اشارت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن نحو 150 ألف مواطن روسي أدلوا بأصواتهم أثناء التصويت المبكر الذي انطلق في 3 أيلول الجاري للروس المقيمين في الخارج.

ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.