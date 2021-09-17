شعراء نهلوا من نهر العاصي والبحر يحيون أمسية بثقافي حمص

حمص-سانا

نظم المركز الثقافي في مدينة حمص امسية شعرية بمشاركة ثلاثة شعراء نهلوا من معين العاصي والبحر الذي صب فيه فجاءت قصائدهم تعانق جمال مدنهم حمص وحماة وطرطوس.

واستهل الأمسية الشاعر عبد السلام صبرا بقصائد اتسمت بالطابع الوجداني الغزلي المرصع بالكلمات الرقيقة وحملت عناوين أغاني المساء ويابدع الجمال وتمر بي وفي الأخيرة ينثر نفسه فوق القصيد وتشد يداه القوافي فكل أنثى تمر بشعره تجني حروفا وتقطف قمرا.

ومن طرطوس جاءت الشاعرة علا العبد الله لتبث شعرها رقة وشوقا وحنينا ممزوجة بندى البحر من خلال قصائد تلونت بالعشق المسجى بالانتظار والأمل والعتاب.

ومن مدينة النواعير وعنينها العذب جاءت قوافي الشاعر عزام عيسى فأسكبها حبا للوطن وقيادته ولحمص ولجمال طبيعتها وديك جنها.

حضر الأمسية جمهور من المثقفين والأدباء والأكاديميين.