قاسم يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين سورية ولبنان

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضرورة التعاون والتنسيق بين سورية ولبنان لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد قاسم خلال لقائه اليوم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أن حزب الله سيتصدى لكل محاولات الحصار الأميركي الصهيوني وقال إن “ما حصل ‏من كسر للحصار الأميركي على سورية من خلال خرق قانون قيصر العدواني الأمريكي هو بداية مرحلة ‏جديدة من المواجهة التي ستحقق انتصارات سياسية واقتصادية لمصلحة سورية ولبنان”.

وأضاف قاسم إن “حزب الله الذي حرر الأرض من الاحتلال الإسرائيلي سيتصدى للحصار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق العزة وتدعيم استقلال لبنان وحماية المواطنين اجتماعياً ‏وسياسياً”.

من جهته أشار السفير عبد الكريم إلى أهمية تفعيل العلاقة الأخوية بين ‏سورية ولبنان مشيراً إلى ضرورة استثمار انتصار سورية ‏والمقاومة في مواجهة إرهاب شكل خطراً على المنطقة وعلى العالم.