الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) ينفذون 29 اعتداء من منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 29 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له اليوم أنه تم رصد 29 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية على المناطق المحيطة بواقع 14 في إدلب و8 في اللاذقية و3 في حماة و4 في حلب.

ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها الاثنين الماضي 29 اعتداء على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية وحلب.