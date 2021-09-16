استمرار قبول طلبات المشاركة في منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري

دمشق-سانا

تستمر هيئة التميز والإبداع بقبول طلبات المشاركة في منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري حتى الثلاثين من أيلول الجاري وذلك للطلاب الحاصلين على علامة 2800 وما فوق في شهادة التعليم الأساسي وعلامة 2620 فما فوق في المواد الكونية للإعدادية الشرعية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن للطلاب الراغبين الانضمام إلى الأولمبياد العلمي السوري في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية” من خلال ملء استمارة التسجيل الإلكترونية الموجودة على الرابط الوارد على صفحة الهيئة الرسمية على “الفيسبوك” مع العلم أنه لا يمكن تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن رابط التسجيل الإلكتروني موجود على صفحة نتيجة الطالب في موقع النتائج التابع لوزارة التربية إضافة إلى نشره عبر موقع وصفحة الهيئة وموقع وزارة التربية وحسابات مكاتب الأولمبياد العلمي السوري في المحافظات مبينة أنه لا يمكن التسجيل في الاستمارة لأكثر من مرة واحدة.

يذكر أن الهيئة اعتمدت آلية تسجيل جديدة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري منذ العام الماضي وهي إتاحة التسجيل الإلكتروني الفوري للمتفوقين بعد أن كان عبر المدارس ومديريات التربية بالمحافظات مع بداية العام الدراسي.

هيلانه الهندي