تصنيف الفيفا.. بلجيكا تحافظ على الصدارة وفرنسا تتراجع

زوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم تصنيف المنتخبات بكرة القدم والذي حافظت فيه بلجيكا على صدارتها مقابل تقدم منتخب إنكلترا للمركز الثالث وتراجع فرنسا مركزاً واحداً.

وحافظت بلجيكا على الصدارة تلتها البرازيل ثم إنكلترا التي قفزت للمركز الثالث فيما تراجع المنتخب الفرنسي إلى المركز الرابع يليه المنتخب الإيطالي.

وحلت الأرجنتين في المركز السادس تلتها البرتغال التي تقدمت مركزاً واحداً وتركت المركز الثامن لإسبانيا وحافظت المكسيك على مركزها التاسع فيما تقدمت الدانمارك مركزاً واحداً لتدخل قائمة العشرة الأوائل.

وتقدم منتخب روسيا أربعة مراكز حيث قفز من المرتبة الـ 41 إلى الـ 37.