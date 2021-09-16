المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يصدر نتائج الاختبار الوطني الخاص بالتوظيف

دمشق-سانا

أصدر المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم نتائج امتحان الاختبار الوطني للغات الأجنبية الخاص بالتوظيف الذي أجري في الثاني عشر من أيلول الجاري.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج الامتحان من خلال موقعه الإلكتروني أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ويجري المعهد الذي أحدث عام 1995 اختبارات دورية في اللغة الأجنبية للقيد في درجتي الماجستير والدكتوراه واختبارات لغة لأعضاء الهيئة التعليمية إضافة إلى اختبارات لغة خاصة بالتوظيف في مؤسسات الدولة.