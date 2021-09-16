298 طالباً وطالبة يتقدمون للامتحان المعياري للقبول في قسم اللغة الفرنسية بجامعة البعث

حمص-سانا

تقدم اليوم 298 طالباً وطالبة إلى الامتحان المعياري للقبول في قسم اللغة الفرنسية بجامعة البعث للعام الدراسي 2021-2022.

وأشار الدكتور الياس بطرس نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية الامتحان المعياري في قياس مهارة الطالب في اللغة الفرنسية وانعكاسه الإيجابي على الدخول في هذا القسم وتصويب رغبات الطلاب في دخول أقسام اللغات التي تتطلب إمكانات معينة وتخصصية ونوعية والوصول إلى مستوى نوعي من الطلاب مع التركيز على رفع مستوى الخريجين من هذه الأقسام واللغات من خلال سنواته الدراسية.

بدوره أشار الدكتور نزار عبشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة إلى أن هذا الامتحان يقيس مدى قدرة الطالب على فهم اللغة الفرنسية لرفد التخصص الموجود بالطلاب ممن يرغبون في دخول قسم اللغة الفرنسية عن قناعة لاستكمال دراستهم وتعليمهم ضمن هذه التخصصات والوصول إلى مستوى نوعي من الخريجين لافتاً إلى أن الأسئلة موحدة لجميع الجامعات السورية وتوضع من قبل أساتذة اختصاصيين من مختلف الجامعات السورية ومعاهد اللغات وهي مؤلفة من 50 سؤالاً تتضمن مهارات في القواعد والكتابة والمقدرة اللغوية.