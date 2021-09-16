ضبط منشأة تغش في صناعة الألبان والأجبان باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية منشأة لإنتاج الألبان والأجبان في حي مروج دمسرخو تقوم بإضافة مادة كربونات الصوديوم لإخفاء مظاهر فساد الحليب وتستخدم مادة النشاء في غش منتجات الحليب.

وأوضح سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسل سانا أن صاحب المنشاة غير حاصل على أي تراخيص ولا تتوافر في المنشأة الشروط الصحية المطلوبة لافتا إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف بمخالفة الغش في صناعة الألبان والأجبان وعدم حيازة تراخيص إدارية والشروط الصحية ومصادرة الكميات المصنعة من الأجبان والألبان وسحب عينات من المواد المحجوزة لتحليلها.

وأشار سوسي إلى أنه تمت إحالة المخالف موجودا إلى القضاء المختص وتشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ولفت سوسي إلى أنه تم أيضا تنظيم ضبط تمويني آخر بحق مخبز بسنديانا في ريف جبلة بمخالفة التصرف بكمية 344 كيس دقيق تمويني بوزن 17200 كيلوغرام من الدقيق وبيعها في السوق السوداء بطريقة غير مشروعة مشيرا إلى أنه بعد مطابقة مخصصات المخبز اليومية المستلمة من المطاحن مع نقطة المراقبة والكميات الواجب تخريجها على جهاز المخبز تبين بأنه كان يقوم بالتصرف بالكميات المتبقية من مخصصاته وتجميعها على مدى نحو الشهر حيث تم تغريم المخالف بكميات الدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.