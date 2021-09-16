الخارجية الروسية: طريقة انسحاب الغرب من أفغانستان مخزية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن طريقة انسحاب الغرب من أفغانستان كانت مخزية للغاية مشيرة إلى أن الغرب لن يستطيع التعامل مع الكارثة المتعلقة بأفغانستان دون مساعدة من روسيا.

وقالت زاخاروفا عبر أثير القناة الأولى: “ما حدث من انهيار كان بسببهم، كان خطأ الغرب الجماعي نرى في أفغانستان أشياء مخزية، نرى ما فعلوه بالبلاد وكيف أنهم لم يستطيعوا الخروج من هناك بصورة مشرفة، وكيف أنهم خذلوا عشرات الآلاف، إن لم يكونوا مئات الآلاف، لقد عرضوا ملايين المواطنين للخطر وأولئك الذين تعاونوا معهم والذين لم يعملوا لمصلحة أحد وإنما بكل بساطة كانوا يعيشون في بلدهم”.

وأضافت زاخاروفا: الغرب يدرك أنه من دون بلادنا لا يستطيع فعل أي شيء حيال هذه الكارثة الكبرى، فهي ليست مشكلة بل كارثة من كل الجهات”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بمثابة نهاية “حقبة العمل العسكري” الهادفة إلى نشر الديمقراطية الغربية مشيراً إلى أنه يمكن الآن أن تتحول إلى أساليب غير عسكرية.