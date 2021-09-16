أعمال مسرحية هادفة للأطفال ضمن مبادرة حدائق الفن في الحسكة

الحسكة-سانا

تضمنت الأعمال المسرحية التي قدمها المسرح القومي في الحسكة ضمن مبادرة حدائق الفن العديد من العروض المخصصة للأطفال التي يتم تنفيذها في الحدائق والأماكن العامة في الهواء الطلق.

ويبين مدير مسرحي القومي اسماعيل خلف في تصريح لمراسلة سانا بأن السمة الغالبة على العروض التي تم تقديمها في نهاية كل أسبوع منذ ما يقارب الشهر البساطة وعدم التكلف مشيرا إلى أنه تم تقديم ثلاثة عروض مسرحية استهدفت توجيه وتقويم سلوك الطفل والتحفيز لبناء قدراته الخاصة.

وركزت هذه التظاهرة وفقا لخلف على الغايات التوعوية لزرع اثر ايجابي عند الأطفال وتنمية القدرة على التفاعل والاندماج والتعبير عن الذات.

وكرس العرض المسرحي “الغابة وثلج الشتاء” مفهوم التعاون والعمل مع الجماعة وتحصيل الغاية من خلال الاعتماد على الذات عبر تجسيد شخصيات عدد من الحيوانات التي تسعى إلى تأمين طعامها في فصل الصيف وتخزينه للشتاء.

بينما جسدت مسرحية “حكايا ملونة” حالة طفل يعاني من العزلة والانطوائية ويلعب الأخ الكبير دور النصوح وادماجه مع الغير وتطور العلاقة الاجتماعية وإبراز مكامن الانفتاح في بنيته النفسية والانخراط مع الآخرين.

أما مسرحية “أنشودة العمل والأمل” فسلطت الضوء على الأطفال وصفاتهم والفرق بينهم فهناك الكسول وهناك المتوازن وهناك المرشد النصوح وكيف أن العمل مقرون بالأمل لتحقيق الأحلام والإبداع وبناء الأوطان.