استمرار حملة التطعيم ضد كورونا حتى 20 الجاري في الحسكة

الحسكة-سانا

تستمر مديرية صحة الحسكة بحملة التطعيم الوطنية ضد مرض كورونا ممن تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً وذلك عبر المراكز الصحية الثابتة والفرق الجوالة حتى العشرين من الشهر الجاري.

وأكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف لمراسل سانا استمرار الحملة حتى الـ 20 من الشهر الجاري حيث كان هناك تأخير في انطلاقها بمحافظة الحسكة لافتاً إلى أن الإقبال على أخذ اللقاحات جيد وبلغت نسبة الوصول إلى الفئة المستهدفة حتى تاريخه نحو 70 بالمئة ومن المتوقع تجاوز هذه النسبة مع نهاية الحملة منتصف الأسبوع القادم.

وأضاف خلف: إن إعطاء اللقاحات مستمر عبر المراكز الثابتة في المدن والمناطق وعبر الفرق الجوالة في الأرياف والمناطق التي لا يوجد فيها مراكز صحية.

وكانت مديرية صحة الحسكة قد خصصت 71 عنصراً من الكوادر البشرية المدربة و9 فرق جوالة لتغطية المناطق التي لا يوجد فيها مراكز طبية ثابتة وتحديد 8 مراكز ثابتة في المناطق الصحية لإعطاء اللقاح.