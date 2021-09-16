إطلاق مبادرة (لمدينة أجمل) في مدينة صلخد بالسويداء

السويداء-سانا

أطلق مجلس مدينة صلخد بالسويداء بالتعاون مع المجتمع المحلي مبادرة “لمدينة أجمل” بهدف التشاركية بالعمل لتنظيف كافة الأحياء بالمدينة.

وأشار رئيس مجلس المدينة باسل الشوفي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المبادرة تتضمن إجراء حملات نظافة في جميع الأحياء بالتنسيق مع المجلس وبمشاركة عمال النظافة وتتماشى مع الجهود التي يبذلها المجلس لتحسين النواحي الخدمية بالمدينة.

ولفت الشوفي إلى أهمية المبادرة لتعزيز التشاركية مع الفعاليات الأهلية انطلاقاً من مسؤولية جميع أبناء صلخد بالحفاظ على مدينتهم وإظهارها بأجمل صورة.

وتبعد مدينة صلخد عن مركز المحافظة نحو 35 كيلومتراً ويبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة.