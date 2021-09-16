23 ألف جرعة لقاح كورونا لحماية الكوادر التربوية بحمص

حمص ودرعا-سانا

خصصت مديرية تربية حمص 23 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للكوادر التربوية العاملة بالمحافظة بهدف حمايتهم من الإصابة ومنع انتشار العدوى.

وأوضح رئيس دائرة الصحة المدرسية بمديرية تربية حمص الدكتور غياث عباس لمراسلة سانا أن عدد المستفيدين من اللقاح ضمن الحملة التي باشرتها المديرية منذ نحو شهر بلغ 400 شخص من الكوادر التربوية العاملة بالمحافظة.

وبين أن الهدف من تطعيم الكوادر التدريسية والإدارية وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة حمايتهم من الإصابة بالفيروس ومنع انتشار العدوى مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدائرة لتشجيع جميع المعلمين والمدرسين لتحصين أنفسهم وأخذ اللقاح من خلال الاستمرار بتنفيذ الجولات على المدارس وعقد الندوات واللقاءات مع مديري المدارس والمعلمين والإداريين بهدف التأكيد على أهمية اللقاح وضرورة تلقيه لحماية أنفسهم وأسرهم وكسر حلقة انتشار الفيروس.

وفي درعا وزعت دائرة الصحة المدرسية بمديرية التربية على جميع المدارس مواد تعقيم ومستلزمات نظافة وأجهزة لمراقبة وقياس درجات الحرارة تلافياً لانتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الدائرة الدكتور مروان حامد لمراسل سانا أن الوضع الصحي والبيئي في مدارس المحافظة جيد وتتم متابعة الطلاب والكادر التعليمي لرصد حالات الأمراض المعدية وإحالة المشتبه بهم إلى المراكز الصحية أصولاً مع التأكيد المستمر على النظافة الشخصية للطلاب للحد من انتشار الأمراض داعياً المعلمين للتوجه إلى المركز المعتمد لأخذ اللقاح ضد كورونا.