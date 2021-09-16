SCS-NET

مشروع للصرف الصحي بريف جبلة لحماية حوض نبع قبي لمياه الشرب

2021-09-16

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية تنفيذ مشروع صرف صحي في قرية حمام القراحلة بريف جبلة ضمن الإجراءات المتخذة لحماية حوض نبع مياه قبي المستخدم لمياه الشرب في القرية.

مدير الخدمات الفنية المهندس مازن الحسين أوضح لمراسل سانا أن الأعمال تهدف لإبعاد خط الصرف الصحي القديم عن حوض النبع ويتم استخدام قساطل بولي إيتلين حديثة منعاً لحدوث أي تسريب منها مستقبلاً في حوض النبع وبطول يصل إلى 360 متراً.

وأشار إلى أن المديرية تنفذ حالياً عدداً من مشروعات الصرف الصحي في ريف المحافظة إضافة إلى أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في المواقع الأكثر تضرراً ومنها على محور طريق قرى خرايب سالم وبسطوير وحمام القراحلة في أقصى ريف جبلة.

انظر ايضاً

تنفيذ مشروع للصرف الصحي في بلدة ذيبين بالسويداء

السويداء-سانا بدأ مجلس بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي تنفيذ مشروع خط صرف صحي في الحي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved