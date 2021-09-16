مشروع للصرف الصحي بريف جبلة لحماية حوض نبع قبي لمياه الشرب

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية تنفيذ مشروع صرف صحي في قرية حمام القراحلة بريف جبلة ضمن الإجراءات المتخذة لحماية حوض نبع مياه قبي المستخدم لمياه الشرب في القرية.

مدير الخدمات الفنية المهندس مازن الحسين أوضح لمراسل سانا أن الأعمال تهدف لإبعاد خط الصرف الصحي القديم عن حوض النبع ويتم استخدام قساطل بولي إيتلين حديثة منعاً لحدوث أي تسريب منها مستقبلاً في حوض النبع وبطول يصل إلى 360 متراً.

وأشار إلى أن المديرية تنفذ حالياً عدداً من مشروعات الصرف الصحي في ريف المحافظة إضافة إلى أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في المواقع الأكثر تضرراً ومنها على محور طريق قرى خرايب سالم وبسطوير وحمام القراحلة في أقصى ريف جبلة.