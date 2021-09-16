درعا.. بدء التسجيل على خدمة التدريب العملي المهني

درعا-سانا

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا عن افتتاح التسجيل على خدمة التدريب العملي ضمن بيئة العمل في مجالات عدة مهن تشمل خياطة الألبسة والنجارة وصناعة الألبان والأجبان والحلويات.

وذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري لمراسل سانا أن الخدمة التي يدعمها المجلس الدنماركي للاجئين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تستهدف المواطنين من عمر 18 حتى 45 عاماً.

وبينت أن مدة التدريب تبلغ 3 أشهر ولستة أيام أسبوعياً بمعدل 5 ساعات تدريب يومياً يمنح المتدرب في الختام شهادة خبرة مع إمكانية العمل ضمن الورشة نفسها لاحقاً مشيرة إلى أن خدمة التدريب العملي تسهم بتوفير فرص عمل للشباب.