إيران: يجب إلغاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

نيويورك-سانا

جددت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ووقف نهب ثرواتها والإسراع بتقديم احتياجات شعبها.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس أشارت مساعدة ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي إلى أن الشعب السوري يعاني منذ أكثر من 10 أعوام من مشكلات إنسانية جراء الإرهاب والحرب المفروضة عليه مشددة بهذا الصدد على أن مسؤولية سياسية وأخلاقية جادة تقع على عاتق المجتمع الدولي تجاه سورية وشعبها.

ودعت إرشادي إلى مساعدة سورية في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بما في ذلك الترميم السريع لمنشآت المياه والصحة والعلاج والتعليم والسكن مؤكدة أن بلادها ستواصل دعمها لسورية للتغلب على التحديات التي تواجهها.

كما شددت إرشادي على ضرورة الخروج الكامل للقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي والقضاء على الإرهابيين واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.