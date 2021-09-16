أمسية أدبية وموسيقية في ثقافي كفرسوسة

دمشق -سانا

الأمسية التي أقامها المركز الثقافي في كفرسوسة شارك فيها عدد من الشعراء والشاعرات بأشكال شعرية مختلفة شملت الشطرين والتفعيلة والنثر إضافة إلى معزوفات موسيقية وأغان تراثية.

مدير الأمسية الباحث بكور العاروب تحدث عن صفات الشعر الحقيقي ومساواة كل أشكال الشعر ببعضها والتي من المفترض أن يميزها التكوين الفني وما تحتويه من إبداع كما ألقى نصوصاً شعرية موزونة عبرت عما يجول في داخله من انعكاسات اجتماعية.

وألقت الشاعرة سمر تغلبي نصوصا بأسلوب الشطرين عبرت فيها عن الهموم الاجتماعية وما يدور في وقتنا الحالي مسببا آلاما ومواجع وفق عاطفة ذهبت بالحدث بشكل متوازن إلى نهاية الموضوع إضافة إلى الغزل بدمشق وبما تحتويه من جماليات وما كان لها فيها من ذكريات.

وفي الوقت عينه ألقى الشاعر رضوان قاسم نصوصاً بأسلوب الشطرين والتفعيلة ليسرد ذكرياته في مخيم اليرموك قبل أن يفتك به الإرهاب معبرا عن ألمه عندما رأى بيته بعد تحرير المخيم في مزيج عاطفي متحولاً مع تراتبية الموسيقا إلى تماسك فني كما تحدث عن قضايا اجتماعية كثيرة في مختلف نصوصه.

وعبر الشاعر أكرم الحسين في نصوصه النثرية عن تداعي ذكريات وهموم تجمعت في داخله بعد كل ما عاشه من مواجع في الوقت الحالي ليحول نصه النثري إلى حالة فنية ارتقت إلى الشعر.

أما الفنان زاهر رفاعي فرافق النصوص الشعرية بعزوفات على العود وغنى أيضا بعض الأغاني التراثية للفنان محمد عبد الوهاب .

محمد خالد الخضر