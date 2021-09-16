هدف رودريغو المتأخر يقود ريال مدريد للفوز على إنتر 1-صفر

ميلان-سانا

سجل البديل رودريغو هدفا في الدقيقة 89 ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه 1-صفر على إنتر ميلانو اليوم معاقباً الفريق الإيطالي على إهدار فرص سهلة في وقت مبكر بالمباراة في بداية مشوارهما بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل ريال المركز الثاني خلف شريف تيرابسول المولدوفي الذي صعق شاختار دونيتسك 2-صفر في مشاركته الأولى بالمسابقة وسيزور مدريد في الجولة القادمة بينما سيسعى إنتر وشاختار لافتتاح رصيد النقاط في أوكرانيا.

واستقبل المهاجم البرازيلي تمريرة من البديل الآخر إدواردو كامافينجا ليضع الكرة في الشباك في الرمق الأخير مانحا فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الانتصار على منافسه الأبرز في المجموعة الرابعة.

وكانت النهاية مؤلمة لإنتر الذي سيطر في فترات طويلة لكنه ضل الطريق إلى شباك الحارس تيبو كورتوا الذي تصدى للعديد من التسديدات.