صباغ: سورية ملتزمة بالعمل على إيصال المساعدات من الداخل ومتمسكة بموقفها الداعي لوضع حد لـ “آلية العمل عبر الحدود” المسيسة التي تنتهك سيادتها ووحدة أراضيها

الخميس / 16 / 09 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مجلس النواب اليمني يدين العقوبات الأمريكية والاعتداءات الخارجية ضد سورية
2021-09-15
مباحثات سورية روسية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
2021-09-15
بحث سبل تطوير التعاون الثقافي السوري الروسي
2021-09-14
الحملة الأهلية لنصرة فلسطين:المقاومة كسرت الحصار على سورية ولبنان
2021-09-14
بحث تعزيز العلاقات السورية البرازيلية
2021-09-14
ريابكوف: الوجود الأمريكي غير الشرعي في سورية أحد أسباب استمرار الأزمة فيها
2021-09-14
ياسين: المقاومة استطاعت كسر الحصار على لبنان وسورية
2021-09-14
محليات
الحرارة إلى انخفاض وأمطار غزيرة فوق الساحل
2021-09-15
هيئة خدمات الشبكة تصرح لـ 12 تطبيقاً إلكترونياً
2021-09-15
معلمة متقاعدة من اللاذقية تؤسس مشروعاً زراعياً يخفف من أعباء أسرتها
2021-09-15
تسوية أوضاع 600 شخص من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
2021-09-15
السورية للاتصالات تخطط لتركيب مليون بوابة إنترنت خلال خمس سنوات
2021-09-15
القبض على شخص سرق عدداً من المنازل بدير الزور
2021-09-15
إقامة المرحلة النهائية لمسابقة مشروع (قادة فاعلون) بالسويداء
2021-09-15
رياضة
هدف رودريغو المتأخر يقود ريال مدريد للفوز على إنتر 1-صفر
2021-09-15
فوز كبير لليفربول على ضيفه ميلان
2021-09-15
باريس سان جيرمان يكتفي بالتعادل مع كلوب بروج
2021-09-15
دورتموند يقهر بشكتاش في عقر داره بدوري الأبطال
2021-09-15
منتخب سورية لكرة اليد يفوز على نظيره الكويتي في افتتاح مشاركته ببطولة آسيا للسيدات
2021-09-15
نتائج جيدة للاعبات حمص برفع الأثقال ببطولة الجمهورية
2021-09-15
اللجنة الفنية للسباحة باللاذقية تقيم بطولة المحافظة
2021-09-15
اقتصاد
افتتاح المعرض التخصصي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة حلب
2021-09-15
(الإسمنت) تعمل على خطة مستقبلية لتطوير القدرات الإنتاجية للشركات
2021-09-15
شركة المركز المالي للخدمات والوساطة تجمد أعمالها
2021-09-15
تخفيض أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية
2021-09-15
منها تقديم الضمانات لقروض مشاريع الطاقة البديلة.. منتجات جديدة لمؤسسة ضمان المخاطر
2021-09-15
جني محصول التفاح في قرية بشاوي بريف حماة الغربي
2021-09-15
السورية للتجارة بالسويداء تبيع قرطاسية بقيمة 76 مليون ليرة
2021-09-15
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 43 حالة ووفاة 7
وسائل الإعلام الروسية تخصص حيزاً واسعاً من صفحاتها للقاء القمة بين الرئيسين الأسد وبوتين
بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين وتسليم السلاح للجيش في بلدة المزيريب بريف درعا
بعد انتهاء الحملة الوطنية.. لقاح كورونا عبر المنصة الخاصة لوزارة الصحة
قمة سورية روسية في موسكو بين الرئيسين الأسد وبوتين… المباحثات شملت تطوير ملفات التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب – فيديو
صباغ: سورية ملتزمة بالعمل على إيصال المساعدات من الداخل ومتمسكة بموقفها الداعي لوضع حد لـ “آلية العمل عبر الحدود” المسيسة التي تنتهك سيادتها ووحدة أراضيها
2021-09-15
2021-09-15
habib
سابق
نادي السيارات السوري يكرم أبطال سباقاته ويتحضر لبطولات جديدة
التالي
هدف رودريغو المتأخر يقود ريال مدريد للفوز على إنتر 1-صفر
انظر ايضاً
الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بالتعاون مع أجنحة الشام تحتفي بأيقونة الغناء أسمهان
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved