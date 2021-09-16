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صباغ: سورية ملتزمة بالعمل على إيصال المساعدات من الداخل ومتمسكة بموقفها الداعي لوضع حد لـ “آلية العمل عبر الحدود” المسيسة التي تنتهك سيادتها ووحدة أراضيها

2021-09-15

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