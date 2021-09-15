شركة الصرف الصحي تستعد لفصل الشتاء و7 مشاريع بين التنفيذ والتصديق

دمشق-سانا

تتوزع مشاريع شركة الصرف الصحي بدمشق في عدة أحياء ومناطق لاستبدال وإعادة تأهيل خطوط الصرف وفيما أنهت بعضها تتراوح نسبة إنجاز البقية بين الـ 20 والـ 70 بالمئة حسب القائمين عليها بالتوازي مع الاستعداد لفصل الشتاء عبر تعزيل وتسليك المطريات.

ونفذت الشركة 268 مهمة تسليك بآليات الكسح والشفط في دمشق وريفها خلال الأسبوع الماضي وفق تصريح مديرها بسام عسيكرية لمندوب سانا مشيراً إلى أنه بالتعاون مع محافظة دمشق أنهيت أعمال تعزيل مطريات الصرف الصحي في أنفاق الثورة والفيحاء والبيطرة وباب شرقي والعباسيين والأمويين و17 نيسان.

وذكر عسيكرية أن ورشات الصيانة في الشركة قامت أيضاً بتسليك وتعزيل 60 خط صرف صحي ضمن مدينة دمشق وتركيب 12 رقبة بيتونية وأغطية ريكارات كما قامت بحفريات استكشافية لمعالجة خطوط الصرف الصحي بطول 20 متراً خلال الأسبوع الماضي.

وعن مشاريع الشركة أشار عسيكرية إلى الانتهاء من استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي في العقدة الثامنة مقابل مبنى وزارة النقل الجديد في منطقة نهر عيشة بطول 380 متراً وخط الصرف الصحي الرئيسي في العباسيين وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط الصرف الصحي الرئيسي في برزة والقابون وزملكا وعين ترما أما مشروع استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة مشروع دمر جانب جامع خالد بن الوليد فهو قيد التنفيذ بنسبة 20 بالمئة وبطول 275 متراً.

ووفق عسيكرية فإن مشروع استبدال خطوط صرف صحي ضمن مناطق ركن الدين المهاجرين قيد التنفيذ وبنسبة 70 بالمئة بطول 500 متر ومشروع استبدال خطوط صرف صحي في منطقتي دمر الشام الجديدة والمزة قيد التنفيذ بنسبة إنجاز 20 بالمئة وبطول 450 متراً.

وبين عسيكرية وجود أربعة مشاريع قيد إجراءات التصديق بقيمة 200 مليون ليرة تتوزع في جوبر والقابون وبرزة والشاغور والمشروع الثاني في ضاحية الحسينية والثالث في القدم الميدان كفرسوسة والرابع في قنوات ساروجة دمشق القديمة.

ودعا عسيكرية المواطنين إلى عدم رفع أغطية الريكارات ولا سيما في المناطق المرتفعة مثل ركن الدين ومزة 86 وعش الورور عند حدوث بطء في التصريف لأن رفعها يؤدي إلى دخول الأتربة والمخلفات في قنوات الصرف الصحي وإغلاقها بشكل كامل وبالتالي تفاقم المشكلة.

كيان جمعة