فيلم فوتوغراف واحد من خمسة أفلام سورية تشارك بمهرجان الإسكندرية السينمائي

دمشق-سانا

يشارك الفيلم السوري الروائي (فوتوغراف) إخراج السينمائي السوري المهند كلثوم وإنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 37 من الـ 25 من الشهر الجاري حتى الأول من الشهر القادم والمنعقد في مدينة الإسكندرية بمصر.

رئيس المهرجان الأمير أباظة لفت إلى أن الدورة الحالية تحتفي بالسينما السورية حيث ستشارك فيها 5 أفلام سورية ضمن مسابقاتها المختلفة بعرضها العالمي الأول كما سيكرم المهرجان النجم السوري العربي دريد لحام بمنحه وسام عروس البحر المتوسط.

تدور أحداث فوتوغراف حول تأثيرات الحرب على سورية على الطفل السوري من جراء ظاهرة عمالة الأطفال التي تفرض عليهم ترك دراستهم والعمل للمساعدة على إعالة أسرهم إضافة إلى أن الفيلم يطرح منعكسات الحرب وصراع الإنسان على البقاء.

وعبر مخرج العمل في تصريح لـ سانا عن سعادته بمشاركة فيلم فوتوغراف بالعديد من المهرجانات العربية والمحلية باعتباره يتحدث عن فئة الأطفال وما تعرضت له خلال سنوات الحرب مبيناً أن السينما السورية ما زالت تحصد الجوائز متجاوزة كل ما تعرضت له من صعوبات وحصار متمنياً لها التقدم والازدهار في كل ما تنتجه وتخرجه.

يذكر أن الفيلم الذي كتبت السيناريو له بثينة نعيسة من بطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد وغالب شندوبة، جمال العلي وصفوح ميماس، عتاب أبو سعدة.

وتضم البطاقة الفنية للفيلم مدير الإنتاج خالد الأحمد، مدير التصوير محمد مطر، مشرف الإضاءة جمال مطر، مونتاج وغرافيك نور الدين الكردي، موسيقا خالد رزق، مخرج منفذ علي الماغوط، سينوغراف سلام حسينو، سكريبت رهف خضور، الصوت حسان كوكش، فوتوغراف مهند بيضة، علاقات عامة فاطر سليمان، مكياج مازن صبورة، كلاكيت هلا اللحام، ملابس سامح حداقي.

شذى حمود