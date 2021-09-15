من قلب كنيسة الصليب المقدس بدمشق كورال دير سريتينسكسي الروسي ينشد تراتيل وأغاني شعبية

دمشق-سانا

كنيسة الصليب المقدس في حي باب توما الدمشقي ببنائها المهيب والتابعة لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس احتضنت فرقة كورال دير سريتينسكسي القادم من روسيا الذي إبدع بأداء كوكبة من التراتيل الدينية والأغاني الشعبية الروسية.

وضم الجمهور الذي احتشد في قاعة الكنيسة عددا من فرق الكورال السورية التابعة لأكثر من ست كنائس سورية فضلا عن رجال دين استمعوا عبر كورال دير سريتينسكسي للتجربة الروسية في الغناء الديني والإنشاد الجماعي وانتمت التراتيل الدينية المتنوعة التي قدمها الكورال لفترات زمنية مختلفة قدمت بأسلوب رائع تفاعل معه الجمهور.

كما تم افتتاح معرض الصور التشكيلية والوثائقية القديمة الخاصة بتاريخ الاديار والرهبنة الروسية بعد الحفلة في القاعة نفسها.

ويأتي هذا الحفل في إطار التبادل الفني والثقافي بين وزارتي الثقافة في سورية وروسيا والمركز الثقافي الروسي بدمشق وباشراف مباشر من الوكالة الفيدرالية الروسية.

يذكر أن كورال دير سريتينسكسي تأسس تزامنا مع تأسيس هذه الدير في موسكو سنة 1397 ويضم في عضويته طلابا في المدرسة التابعة للدير وخريجي معهدي موسكو اللاهوتي والموسيقي إضافة إلى مغنين من أكاديميتي الفنون الكورالية وجيسن وشارك في مسابقات دولية ومهرجانات موسيقية وأصدر العديد من الألبومات التي تمس تفاصيل الحياة الروسية قديمها وحديثها.

ميس العاني