المصرف الزراعي يمنح 42.350 مليار ليرة قروضا للفلاحين ومشروعات زراعية وصناعية زراعية

دمشق-سانا

بلغ إجمالي القروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني منذ بداية العام وحتى شهر آب 350ر445 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ تقارب الـ 100 بالمئة من مخطط الإقراض للعام الجاري.

وأكد مدير عام المصرف إبراهيم زيدان في تصريح لسانا أن القروض الممنوحة من قبل المصرف توزعت حتى تاريخه إلى 328 مليار ليرة قروضا للمؤسسة العامة للحبوب و75 مليار ليرة قروضا للمؤسسة العامة لإكثار البذار و350ر42 مليار ليرة قروضا للفلاحين ومشروعات زراعية وصناعية زراعية.

وحصل فلاحو محافظة حماة وفقا لزيدان على النسبة الأعلى من القروض الممنوحة من الزراعي بمبالغ وصلت لأكثر من /175ر13/ مليار ليرة ثم اللاذقية بقروض بلغت نحو /9/ مليارات ليرة تليها طرطوس بأكثر من /8/ مليارات ليرة ثم السويداء بنحو /4/ مليارات ليرة تلتها حمص بنحو /689ر2/ مليار ثم دمشق بما يزيد على /976ر1/ مليار ليرة وبعدها حلب بنحو /918ر1/ مليار ليرة ثم محافظات درعا والقنيطرة والحسكة ودير الزور بنسب متفاوتة أدنى.

وفيما يتعلق بمبيعات مستلزمات الانتاج أوضح زيدان أن إجمالي الأسمدة المباعة منذ بداية العام وحتى آب الفائت بلغ /419ر53/ طنا بقيمة كلية بلغت /815ر27/ مليار ليرة وكان سماد /اليوريا 46/ من أكثر الأسمدة المباعة بكمية بلغت /704ر31 / طنا بقيمة /407ر17/ مليار ليرة.

وبالنسبة للإيداعات أشار زيدان إلى أن قيمة الودائع بلغت حتى نهاية آب الماضي مبلغاً قدره 91ر130 مليار ليرة وشكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأعلى منها بمبلغ قدره 692ر113 مليار ليرة.