نتائج جيدة للاعبات حمص برفع الأثقال ببطولة الجمهورية

حمص-سانا

حققت لاعبات منتخب حمص برفع الأثقال نتائج جيدة خلال مشاركتهن في بطولة الجمهورية التي اقيمت مؤخرا بدمشق.

وحل منتخب حمص لفئتي السيدات والشابات في المركز الثاني في الترتيب العام فيما حقق منتخب الناشئات المركز الثالث ومنتخب الشبلات المركز الرابع.

رئيس اللجنة الفنية الفرعية للعبة محمد سري النجار قال في تصريحه لمراسلة سانا الرياضية إن منتخبات حمص نالت 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيات عبر تسع لاعبات وهذه النتائج الجيدة لم تأت من فراغ بل جاءت بعد جهود كبيرة بذلت خلال التحضيرات التي سبقت البطولة مشيرا إلى أن اللعبة بحاجة إلى المزيد من الجهود لنشرها وحث الأندية على تبنيها

خاصة لفئات الاناث.