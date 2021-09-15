القبض على شخص سرق عدداً من المنازل بدير الزور

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع الأمن الجنائي بدير الزور ألقى القبض على شخص يمتهن سرقة المنازل بطريقة الخلع والكسر.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في محافظة دير الزور لكشف مرتكبي الجرائم ولا سيما جرائم السرقة ومن خلال المراقبة تمكن فرع الأمن الجنائي في دير الزور من إلقاء القبض على سارق يمتهن سرقة المنازل بطريقة الخلع والكسر.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المذكور اعترف باشتراكه مع شخص متوار بالإقدام على سرقة عدد من المنازل من ضمن أحياء المدينة ومحاولة سرقة منازل أخرى وان شريكه يقوم بتصريف المسروقات وجمع المعلومات عن المنازل التي تتم سرقتها كما اعترف بتعاطيه مادة الحشيش المخدر مع شريكه المتواري.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.