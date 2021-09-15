اللجنة الفنية للسباحة باللاذقية تقيم بطولة المحافظة

اللاذقية-سانا

بمشاركة 100 سباح وسباحة اختتمت بطولة اللاذقية للسباحة التي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية للعبة لكل الفئات العمرية في المسبح الأولمبي الشتوي بمدينة الأسد الرياضية .

ففي بطولة فئة الأشبال أحرز المركز الأول زين عيناوي بمسابقتي 200 متر متنوع و100 متر ظهر وعلي مملوك بمسابقة 100 متر حرة وزين الدين زيدان بمسابقة 100 متر فراشة وليث الرحية بمسابقة 100 متر صدر.

وفي بطولة فئة الشبلات أحرزت المركز الأول نوراي زيدان بمسابقة 100 متر ظهر وناي نحاس بمسابقة 100 متر صدر وماري برهوم بمسابقتي 100 متر حرة و200 متنوع.

وفي فئة الناشئين فاز مضر حسن بمسابقتي 200 متر حرة و100 متر ظهر وليث عبود بمسابقتي 100 متر حرة و100 متر صدر وبفئة الناشئات حققت لين عياش المركز الأول بمسابقتي 200 متر متنوع و100 متر حرة وماريا إسبر بمسابقتي 200 متر حرة و100 صدر وبفئة الشباب جاء أولا محمد شبانة بمسابقة 100 متر حرة و100 متر فراشة ومحمد ياسمين بمسابقة 100 متر ظهر.

وفي تصريح لـ سانا أشار رئيس اللجنة محمد زيدان إلى أن البطولة اقيمت بمشاركة واسعة من سباحي المحافظة وأفرزت مجموعة من المواهب المتميزة بمختلف الفئات وهو مؤشر على تطور مستوى السباحة في المحافظة.