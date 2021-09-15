منها تقديم الضمانات لقروض مشاريع الطاقة البديلة.. منتجات جديدة لمؤسسة ضمان المخاطر

دمشق – سانا

كشف مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبة أن المؤسسة تدرس حالياً عدداً من المنتجات الجديدة منها تقديم الضمانات لقروض الورشات المهنية والحرفية والمهن العلمية ومشاريع الطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة المعتمدة على الطاقة البديلة والمقاسم في المدن والمناطق الصناعية مؤكداً أن هذه المنتجات ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع.

وأوضح كاتبة في تصريح لمندوب سانا أن مجلس إدارة المؤسسة وقع حتى تاريخه اتفاقيات عمل مع مصارف الصناعي والزراعي التعاوني و(الأردن سورية) و(قطر الوطني) وهناك موافقات من قبل عدة مصارف عامة وخاصة لتوقيع اتفاقيات مماثلة بهدف ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية وتسهيل عمليات الأقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويأتي في مقدمة مهام المؤسسة وفقاً لما بينه كاتبة ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية كالقروض والكفالات الممنوحة من المؤسسات المالية والمصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الموارد المالية لضمان هذه المخاطر.

وأشار كاتبة إلى أن المؤسسة ستبدأ بعد توقيع الاتفاقيات بتسهيل حصول عملاء المصارف على التمويل علماً أن هناك عدة شروط لمنح الضمانة من المؤسسة في مقدمتها “الجدوى الاقتصادية والخبرة والجدية”.

وسيم العدوي