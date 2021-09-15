إقبال كثيف على الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في دير الزور

دير الزور-سانا

تشهد الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة دير الزور إقبالاً متزايداً من المواطنين على المراكز المعتمدة البالغ عددها 4 مراكز ثابتة و16 فريقاً جوالاً للحصول على اللقاح منذ انطلاق الحملة في الـ 5 من الشهر الحالي.

وأوضح مدير صحة دير الزور الدكتور بشار الشعيبي في تصريح لمراسل سانا أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في المحافظة بلغ حتى الآن 12 ألفا منهم 5 آلاف تم تطعيمهم خلال الحملة الحالية التي تسعى المديرية من خلالها إلى إيصال اللقاح الى كل المواطنين في المحافظة.

وبين الشعيبي ان المراكز الثابتة المعتمدة في المحافظة هي مركز الرعاية الصحية بمدينة دير الزور و3 مراكز في ريف المحافظة في كل من المركز الصحي الثاني بالميادين والمركز الصحي بالبوكمال بريف المحافظة الشرقي ومركز الحسينية الصحي بريف المحافظة الشمالي إضافة إلى 16 فريقاً جوالاً تعمل على ثلاثة محاور حيث تقوم 6 منها بتقديم اللقاحات للأهالي في الريف الممتد من معدان عتيق غربا إلى السويعية شرقا وفريقان يعملان على محور الحسينية طابية جزيرة و8 فرق تعمل على تقديم اللقاحات للأهالي في ريف منطقة الجزيرة.

وأشار الشعيبي الى ان فرق التواصل بدأت منذ اكثر من شهر بتوعية المواطنين وحثهم على تلقي اللقاح بالتعاون مع الوحدات الإدارية ومديرية الأوقاف داعياً المواطنين فوق الـ 18 عاماً إلى الحصول على اللقاح المجاني المتوافر في المراكز الصحية المعتمدة في المحافظة وهو لقاح فعال في الحماية من الإصابة الشديدة التي تستدعي دخول المشفى وآمن وعادة ما تكون آثاره الجانبية طفيفة ومؤقتة.

بدوره بين رئيس المنطقة الصحية في الحسينية عمار الشيخ أن الإقبال على تلقي اللقاح جيد ويتم تطعيم نحو 40 مواطناً يومياً.

وأشار عدد من الأهالي إلى أهمية إطلاق هذه الحملة التي تتيح لهم الحصول على اللقاح مجاناً لافتين إلى دور فرق التواصل التي أسهمت في إعلامهم بموعد الحملة وتوعيتهم لأهمية أخذ اللقاح.