لتحسين واقع الخدمات الصحية… هلال درعا يقدم مجموعة توليد كهربائية لمشفى بصرى الشام

درعا-سانا

قدم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا بالتنسيق مع مديرية الصحة مجموعة توليد كهربائية لمشفى بصرى الشام الوطني بهدف تحسين واقع الخدمات الصحية وتجاوز انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المجموعة الكهربائية دخلت بالخدمة بعد استكمال أعمال التركيب من قبل كوادر الفرع مبيناً أن هذا الدعم المقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر من شأنه أن يسهم في تلبية احتياجات أهالي المنطقة الشرقية طبياً وإسعافيا ولا سيما أن المشفى هو الوحيد التابع للقطاع العام في الريف الشرقي.