اعتداء أمريكي يستهدف قوات عراقية تتصدى للتنظيمات الإرهابية في الشريط الحدودي مع سورية

بغداد-سانا

استهدف اعتداء جوي أمريكي الليلة مقرات قوات عراقية تقوم بتأمين الشريط الحدودي السوري العراقي من التنظيمات الإرهابية.

وقال مصدر في قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار في اتصال هاتفي مع مراسلة “سانا” في بغداد إن “طائرات حربية ومسيرات وجهت أربعة صواريخ إلى مقرات أفواج الحشد الشعبي التي تقوم بتأمين الشريط الحدودي السوري العراقي”.

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بثلاث سيارات وأربع كاميرات حرارية عاملة على مراقبة التحركات الإرهابية عبر الحدود إلا أنه لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية جراء العدوان.

ودائماً ما أقدمت القوات الأمريكية التي تزعم محاربة الإرهاب على منح الإرهابيين الحصانة ومنع القضاء عليهم عبر استهداف القوات التي تتصدى لهم وتكافحهم سواء في سورية أو العراق حيث أكدت عدة مصادر محلية في شهر آب الماضي قيام الجيش الأمريكي خلال الأشهر الماضية بنقل العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” إلى المناطق التي يحتلها في سورية بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجيستي لهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكنية ومواقع الجيش العربي السوري والمرافق العامة.