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القوات العراقية تقبض على أربعة إرهابيين

2021-09-14

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين الليلة إثر عدة عمليات منفصلة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرق الخامسة والسابعة والسادسة عشرة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما في الرطبة بالأنبار وكان استهدف القوات الأمنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية وسيطرة زنكورة وسرقة الأسلحة في منطقة الخسفة والخمسة كيلو قبل عمليات التحرير والثاني في منطقة النمرود بنينوى”.

وأضاف البيان كما تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين آخرين إثر معلومات استخبارية دقيقة حول مكان تواجدهما قضائي الفلوجة والرطبة في محافظة الأنبار.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول الإرهابيين في مختلف المناطق وألقت أمس  القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين وسط وشمال البلاد.

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