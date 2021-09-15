سناتور يهدد باستدعاء وزير الدفاع الأمريكي للشهادة بشأن الانسحاب من أفغانستان

واشنطن-سانا

هدد السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم باستدعاء وزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين آخرين للشهادة فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان.

ونقلت رويترز عن مينينديز قوله خلال ثاني جلسة بالكونغرس حيث سيدلي وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشهادته “أتوقع من الوزير أوستن أن يقدم نفسه للجنة في المستقبل القريب” مهدداً باستخدام سلطة الاستدعاء التي تحظى بها اللجنة لإجباره هو وآخرين على مدى العشرين عاماً الماضية على الشهادة.

وأضاف مينينديز لن تكون المحاسبة على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هذه الأزمة كاملة من دون البنتاغون ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتفسير الانهيار الكامل للجيش الأفغاني الذي دربته ومولته الولايات المتحدة.

وأمطر مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون بلينكن بالأسئلة والانتقادات فيما يتعلق بالنهاية الفوضوية لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة والسبب الذي دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار بعدم تمديد مهلة الانسحاب حتى يتسنى إجلاء المزيد من الناس من أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في نهاية الشهر الماضي استكمال انسحاب قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاماً على احتلالها هذا البلد بذريعة الحرب على الإرهاب التي اختلقتها بعد هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.